В Мценске поймали более 20 бродячих собак

Власти райцентра отчитались о работе с безнадзорными животными.

Администрация Мценска представила отчет «О работе по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского округа». Напомним, в соответствии с Законом Орловской области от 30 декабря 2022 года № 2857-ОЗ с 1 января 2023 года именно органы местного самоуправления наделены полномочиями в сфере работы с бродячими кошками и собаками. При этом деньги они получают из областного бюджета, а каждый муниципалитет сам решает, каким образом их осваивать. Может оно добавлять средства и из своей казны.

В Мценске, например, отлов бродячих животных включен в муниципальную программу благоустройства и содержание общественных территорий. Для решения указанной задачи управление жилищно-коммунального хозяйства заключает договоры и муниципальные контракты на оказание услуг по отлову животных. В 2022 году, когда новый региональный закон еще не был принят, на данные цели из бюджета города было направлено 253,1 тысячи рублей. В результате в 2022 году за счет бюджетных средств самого Мценска было отловлено и стерилизовано 18 собак без владельцев, выполнила эту работу белгородская подрядная организация «ЭкоСервис».

В текущем году уже из областного бюджета Мценску было выделено 1,087 миллиона рублей, а власти города из муниципального бюджета добавили к этой сумме еще 277 тысяч рублей. По состоянию на 1 июня 2023 года в райцентре было отловлено 23 животных без владельцев. Отметим, что в этом году услуги по отлову бродячих собак в Мценске оказывали две организации. Контракты были заключены все с тем же белгородским «ЭкоСервисом», а также с компанией «Милена».

«Поступившие в приют животные без владельцев, не проявляющие немотивированную агрессивность и не имеющие заболеваний, содержатся в приюте для животных 40 календарных дней, — говорится в отчете властей. — С ними проводят мероприятия, предусмотренные законом: карантинирование, вакцинацию, учет, маркирование, стерилизацию. После проведения мероприятий осуществляется возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания».

ИА «Орелград»