Организаторы фестиваля цветов «Стрелка» «раскрыли карты»

Мероприятие пройдёт в Орле с 4 по 6 августа.
Первая «Стрелка» прошла год назад. Фестиваль оказался успешной инициативой. Не так давно мэр Орла Юрий Парахин заявил, что в 2023 его проведут снова.
Сегодня в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» появилась более подробная информация о предстоящем событии.
Как и ожидалось, центральными событиями станут выставка и ярмарка цветов. Орловцы увидят разнообразные сорта роз, георгинов, лилий, гладиолусов и флоксов, а также смогут приобрести срезочный и посадочный материал от местных производителей.
Также в рамках «Стрелки»
- состоится лэнд-арт-фестиваль (где авторы представят произведения, созданные с использованием растений),
- установят флористические и ландшафтные арт-объекты, рядом с которыми можно будет сфотографироваться,
- проведут конкурс среди воспитанников детских садов — подрастающих «ландшафтников»,
- организуют концертную программу.
Как и в минувшем году, фестиваль пройдёт на «стрелке» Оки и Орлика, в парке Орловская крепость.
ИА «Орелград»