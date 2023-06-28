Организаторы фестиваля цветов «Стрелка» «раскрыли карты»

28.6.2023 | 13:30 Культура, Новости, Общество

Мероприятие пройдёт в Орле с 4 по 6 августа.

Фото: vk.com/strelka_orel / Виктория Лебедева

Первая «Стрелка» прошла год назад. Фестиваль оказался успешной инициативой. Не так давно мэр Орла Юрий Парахин заявил, что в 2023 его проведут снова.

Сегодня в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» появилась более подробная информация о предстоящем событии.

Как и ожидалось, центральными событиями станут выставка и ярмарка цветов. Орловцы увидят разнообразные сорта роз, георгинов, лилий, гладиолусов и флоксов, а также смогут приобрести срезочный и посадочный материал от местных производителей.

Также в рамках «Стрелки»

  • состоится лэнд-арт-фестиваль (где авторы представят произведения, созданные с использованием растений),
  • установят флористические и ландшафтные арт-объекты, рядом с которыми можно будет сфотографироваться,
  • проведут конкурс среди воспитанников детских садов — подрастающих «ландшафтников»,
  • организуют концертную программу.

Как и в минувшем году, фестиваль пройдёт на «стрелке» Оки и Орлика, в парке Орловская крепость.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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