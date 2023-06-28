В Орле ликвидировали свалку «весенних диванов»

Ранее о ней высказался губернатор.

Несанкционированная свалка располагалась на отрезке между улицами Генерала Родина и Технической, неподалёку от банкетного зала «Царёв брод». Её судьба обсуждалась на встрече губернатора Орловской области Андрея Клычкова с руководителями органов территориального общественного самоуправления, которая состоялась в этом месяце.

«Есть такой феномен — «весенние диваны». Я не знаю, что происходит с мебелью, почему весной она попадает на мусорку… Наш человек с упорством на себе его [диван] тащит, пытается запихнуть в контейнер и, в итоге, кладёт рядом с ним. Позже к этому «пейзажу» прикладывают руку все, образуется свалка. Так, например, на улице Генерала Родина, куда жители посчитали своим долгом свести всё, что можно», — высказался губернатор.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, на данный момент свалка ликвидирована. В основном, она состояла из строительного мусора. Для решения проблемы привлекали, в том числе, два КАМАЗа вместимостью по 30 кубометров мусора каждый.

Кроме того, территориальное управление Советского района, полиция и местные жители усилили контроль за выбрасыванием мусора на эту территорию и установили здесь постоянное дежурство. На данный момент удалось привлечь к административной ответственности двоих нарушителей, которые незаконно выбрасывали мусор на эту площадку.

Также подъезд к контейнерной площадке со стороны улицы Инженерной перегородили двухметровыми бетонными блоками.

ИА «Орелград»