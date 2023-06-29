Экс-зама мэра Орла приговорили к принудработам

Решение вынес Советский районный суд.

Романа Игнатушина признали виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК РФ). Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Орла к году принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также Романа Игнатушкина лишили права занимать руководящие должности в органах власти на два года.

Как установил суд, экс-чиновник не принял необходимых мер для организации работы городской межведомственной комиссии по признанию двух многоквартирных домов аварийными. В результате здания вовремя не расселили и не снесли. Оказались нарушены права 43 жителей этих домов.

Дело можно назвать громким, так как одно из зданий – это «карточный домик» на набережной Дубовинского, 69. Стена дома обрушилась в августе 2017 года. Это ЧП стало резонансным событием.

Игнатушкин работал в должности заместителя главы администрации Орла с 2015-го года. При этом чиновник подвергался постоянной критике, в том числе, со стороны жителей города.

ИА «Орелград»