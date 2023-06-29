Орловщина получила деньги ещё на 107 автобусов

Это около полумиллиарда рублей.

Решение приняли на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции. Его проводил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин.

Орловской области согласовано предоставление специального казначейского кредита на общую сумму 534,4 миллиона рублей. Денежные средства планируется направить на приобретение 70 автобусов для малых городов и сельских территорий и ещё 37 единиц транспорта для модернизации подвижного состава.

Марат Хуснуллин подчеркнул: «Инструмент специальных казначейских кредитов даёт регионам дополнительные ресурсы на повышение качества жизни граждан благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Это продолжение уже зарекомендовавшей свою эффективность программы инфраструктурных бюджетных кредитов, которая активно реализуется в субъектах».

Кстати, орловская заявка на обновление общественного транспорта за счёт специальных казначейских кредитов – одна из первых инициатив такого рода во всей стране. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области.

Напомним, что недавно «ТТП» Орла получило новую партию из 20 низкопольных автобусов.

ИА «Орелград»