Орловская область попросила у Минобороны 88 миллионов рублей

Регион отправил заявку на финансирование работ на мемориальных объектах.



По информации регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия, Орловская область направила в Министерство обороны РФ заявку на получение в 2024 году 87,8 миллиона рублей. Из них 56,5 миллиона рублей региону потребовались на проведение работ на мемориальном комплексе Вяжи в Новосильском районе. Дело в том, что в Орловской области реализуется федеральная целевая программа «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

Ранее правительство Орловской области заключило соглашение с Министерством обороны РФ о ее совместной реализации. В рамках этой договоренности федеральные средства по линии Минобороны доводятся до региона в соответствии с его заявками. На местном уровне добавляется свое софинансирование. Деньги предназначены на реконструкцию, ремонт и благоустройство воинских мемориалов, расположенных на Орловщине. Работы ведутся в плановом режиме. Так, в рамках выполнения указанного парафированного соглашения управлением по госохране памятников были заключены соглашения с 11 муниципальными образованиями региона.

Общая сумма внутрирегиональных соглашений составила 3,5 миллиона рублей. Из них 3,1 миллиона рублей – это федеральные средства. На сегодняшний день работы в рамках указанных договоренностей ведутся во всех муниципальных образованиях, являющихся их участниками. Более того, в Должанском, Мценском и Краснозоренском районах работы по благоустройству воинских захоронений уже завершены. В целом на сегодняшний день в рамках соглашения с Минобороны в регионе освоено 1,193 миллиона рублей, что составляет 35 процентов от общей суммы.