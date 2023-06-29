Под Орлом построят два моста

На работы по возведению новых сооружений выделят более 300 миллионов рублей.

В ближайшее время на территории Орловского муниципального округа появятся два новых моста. Такими планами поделились местные власти, они содержатся в утвержденной Стратегии социально-экономического развития до 2027 года. Так, в первом случае для обеспечения транспортной доступности и связи деревень Касьяновка и Тайное запланировано строительство искусственного сооружения – это будет мост через реку Ока. Действующий мост является низководным, его затапливает практически ежегодно в периоды половодья.

В администрации муниципального округа отметили, что в 2020 году уже была изготовлена проектно-сметная документация, проведена ее государственная экспертиза.

«Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта, — говорится в документах. — Цена контракта составляет 308,088 миллиона рублей. Сроки строительства: 2023-2024 годы. Протяженность искусственного сооружения через реку Ока составит 996 метров».

Второй объект будет гораздо скромнее. В данном случае речь идет о строительстве в 2023 году в населенном пункте Кузнецы моста через реку Оку. Сообщается, что строится тяжелый механизированный мост (ТТМ-3) протяженностью 52 метра. Он потребовался для обеспечения транспортной доступности в садовое некоммерческое товарищество — СНТ «Огонек». Запланированные расходы на строительство этого моста составляют 10,2 миллиона рублей. Кроме того, местные власти утвердили план ремонта автодорог на период до 2027 года.

«Развитие дорожной сети – это создание на территории округа сети дорог, отвечающих современным требованиям, обеспечивающих ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, снижение аварийности и увеличение скорости движения транспортных потоков, повышение транспортной доступности, обеспечивающей улучшение автомобильного сообщения в сельской местности, создание комфортных условий для жизни населения», — говорится в официальной информации.

ИА «Орелград»