Жителей Верховья лишили общественного туалета

«Удобства» ликвидировали по неизвестным причинам.

Деликатный вопрос подняли во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях. Одна из местных жительниц поинтересовалась у Клычкова: «Верховье — прекрасный район, но почему убрали единственный туалет на вокзале?»

Ей ответили с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства Орловской области транспорта и реализации государственных строительных программ: «Указанный Вами вопрос относится к компетенции железнодорожного вокзала. Рекомендуем Вам обратиться напрямую».

«Орёлград» связался с жительницей района. Дополнительно она рассказала, что «отхожее место» находилось не в здании вокзала, а в отдельной постройке из кирпича. Туалет функционировал достаточно давно.

«Не только я возмущена, многие. Убрать туалет с железнодорожного вокзала это, вообще, конечно… Бедные пассажиры и просто мимо проходящие… Не понятно, кто разрешил», — поделилась женщина.

ИА «Орелград»