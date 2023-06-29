Жителей Верховья лишили общественного туалета

29.6.2023 | 17:19 ЖКХ, Новости

«Удобства» ликвидировали по неизвестным причинам.

Фото: wikimapia.org

Деликатный вопрос подняли во время последнего прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях. Одна из местных жительниц поинтересовалась у Клычкова: «Верховье — прекрасный район, но почему убрали единственный туалет на вокзале?»

Ей ответили с официального аккаунта Департамента дорожного хозяйства Орловской области транспорта и реализации государственных строительных программ: «Указанный Вами вопрос относится к компетенции железнодорожного вокзала. Рекомендуем Вам обратиться напрямую».

«Орёлград» связался с жительницей района. Дополнительно она рассказала, что «отхожее место» находилось не в здании вокзала, а в отдельной постройке из кирпича. Туалет функционировал достаточно давно.

«Не только я возмущена, многие. Убрать туалет с железнодорожного вокзала это, вообще, конечно… Бедные пассажиры и просто мимо проходящие… Не понятно, кто разрешил», — поделилась женщина.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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