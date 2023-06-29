Зюганов пробудет на Орловщине минимум три дня

29.6.2023 | 15:19 Важное, Новости, Общество, Политика

Сегодня лидер КПРФ прибыл на «малую родину».

Фото: t.me/Klychkov_Andrey

Завтра, 30 июня, Геннадий Зюганов примет участие в работе третьего Орловского международного экономического форума. Также лидер российских коммунистов поучаствует в мероприятиях Аграрной недели в Орловской области, в том числе, в «Дне русского поля», который состоится 1 июля.

Такая информация размещена в официальном телеграм-канале губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Также губернатор опубликовал видео, на котором Зюганова, прибывшего на железнодорожный вокзал Орла, приветствуют орловцы, в том числе, дети.

Напомним, что буквально несколько дней назад лидер КПРФ отметил очередной день рождения. 26 июня ему исполнилось 79 лет.

ИА «Орелград»

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