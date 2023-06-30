На Орловщине появился ещё один мультистобалльник

30.6.2023 | 17:54 Новости, Образование

Им стал Вадим Зачёсов.

Фото: vk.com/orcoko

Выпускник Банковского колледжа успешно сдал ЕГЭ по русскому языку и по информатике на максимальный результат и автоматически «удостоился» неофициального, но высокого звания. Об этом сообщил глава Департамента образования Орловской области Алексей Карлов.

Ранее в рамках ЕГЭ этого года на Орловщине таким же образом отличилась Мария Гусева из школы №9 города Мценска. Выпускница набрала по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и по истории.

Также по итогам последних ЕГЭ пополнился список «обычных» стобалльников. Максимальный результат на экзамене по английскому показали представительницы Орла Дарья Синякина (лицей №18) и Мария Литвинова (школа №24). На ЕГЭ по информатике отличились Кирилл Мальцев и Никита Полуэктов из гимназии №19 областного центра, а также Ксения Вознесенская из лицея «Магистр».

«Владение компьютерными технологиями – один из основных навыков сегодня, поэтому перед ребятами будет открыта любая сфера», — отметил Карлов.

ИА «Орелград»

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