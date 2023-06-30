«Не жили на помойке – будете»: администрация Орла устроила свалку на территории КРТ

Комплексное развитие обернулось неприятностями для жителей соседних домов.

В минувшем году администрация Орла заключила договор о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Куйбышева и Грановского, Наугорским шоссе. Часть двухэтажек должно расселить и снести ООО «СЗ СМУ №2». Часть опустевших домов должна ликвидировать администрация Орла. С последними и возникли проблемы. По словам местных жителей, сначала опустевшие здания превратились в приют для асоциальных личностей, место встречи «закладчиков». Дома также притягивают детей, которые любят изучать «заброшки». 10 мая одно из зданий на улице Цветаева загорелось. После этого деревянные дома все же развалили. Обломки и бытовой мусор до сих пор лежат на месте. Орловцы звонили в ЕДС, там, словно робот, специалист дал совет: если вы видите угрозу жизни и здоровью – обращайтесь в МЧС. Не помогло обращение к депутатскому корпусу. Даже представителю заксобрания не удалось узнать, кто и когда должен вывезти свалку.

«Не жили на помойке — будете», — оценили орловцы.

После обращения жителей в СМИ кто-то приехал.

«Ленточку натянули и прицепили бумагу на скотче формата А4 с надписью «Проход воспрещён».

Просто издевательство, — оценили орловцы. — Нет у них сил, сплошная имитация».

Следующий шаг орловцев, вынужденных жить у свалки, – коллективное обращение в прокуратуру, Правительство РФ.

ИА «Орелград»