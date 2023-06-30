Орловца заставили вернуть государству 390 тысяч рублей

Мужчина получил их мошенническим путём.

Как сообщает прокуратура Орловской области, история началась ещё в 2014-м году. Тогда мужчина представил в администрация Ливенского района недостоверные сведения о себе. Он утверждал, что является индивидуальным предпринимателем и работает в сельской местности.

В результате, в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», он получил выплаты из федерального и областного бюджетов на общую сумму около 390 тысяч рублей. По факту он не имел права на эти субсидии, так как прекратил деятельность в качестве ИП в 2012-м году и на момент подачи заявления проживал в городе Ливны.

Прокуратура обратилась в суд с заявлением о взыскании с мужчины суммы причиненного ущерба в интересах Российской Федерации и Орловской области. Исковые требования удовлетворили. Исполнение судебного решения также находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее прокуратура через суд обязала администрацию Урицкого района снести здание, построенное на 10%.

ИА «Орелград»