На Орловщине снесут здание, построенное на 10%

Такое решение вынес суд.

Объект находится в посёлке городского типа Нарышкино на улице Ленина. Как сообщает прокуратура Орловской области, здание строилось в 1991-2006 годах. Однако в итоге стройка встала «намертво» на стадии готовности всего 10%.

Как установило надзорное ведомство, к объекту имеет доступ неограниченное количество лиц, включая детей. Это создаёт угрозу нарушения законных интересов и прав граждан. Прокуратура обратилась в суд с требованием к районной администрации – ограничить свободный доступ к зданию путём его сноса.

Урицкий райсуд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения также находится на контроле прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство «заставило» одну из школ Глазуновского района починить крышу.

ИА «Орелград»