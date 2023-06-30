На Орловщине снесут здание, построенное на 10%

30.6.2023 | 14:16 Закон и порядок, Новости

Такое решение вынес суд.

Фото: wikimapia.org / Gor57

Объект находится в посёлке городского типа Нарышкино на улице Ленина. Как сообщает прокуратура Орловской области, здание строилось в 1991-2006 годах. Однако в итоге стройка встала «намертво» на стадии готовности всего 10%.

Как установило надзорное ведомство, к объекту имеет доступ неограниченное количество лиц, включая детей. Это создаёт угрозу нарушения законных интересов и прав граждан. Прокуратура обратилась в суд с требованием к районной администрации – ограничить свободный доступ к зданию путём его сноса.

Урицкий райсуд удовлетворил иск. Исполнение судебного решения также находится на контроле прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство «заставило» одну из школ Глазуновского района починить крышу.

ИА «Орелград»

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