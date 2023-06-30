Первые выходные июля в Орле будут жаркими, но дождливыми

30.6.2023 | 18:38 Новости, Общество

Такой прогноз даёт Росгидрометцентр.

Фото: ИА «Орелград»

Днём в субботу и воскресенье в Орле будет до + 25. Завтра ожидаются небольшие осадки, 2-го июля – более значительные. Ветер будет дуть с запада на восток со скоростью 4-5 метров в секунду. Давление усилится незначительно (с 732 до 735-756 миллиметров ртутного столба).

Ночью ртуть в термометрах опустится до плюс 16-17 градусов. В ночное время суток также прогнозируются кратковременные дожди.

Будущая неделя станет уже по-настоящему летней. Средняя дневная температура продолжит расти (с + 25 в понедельник до + 28 в четверг). Небо будет облачным. В среду возможны незначительные осадки, в четверг – более «полноценные».

Соответствующий прогноз подготовлен для Орла в Гидрометцентре России по сертифицированным Росгидрометом автоматизированным расчетным методикам.

ИА «Орелград»

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