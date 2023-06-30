В Орле вдвое возросло число жалоб на дистанционную торговлю

Статистика работы в сфере защиты прав потребителей прозвучала в правительстве.

В Орле состоялось очередное заседание Межведомственного координационного совета по обеспечению и защите прав потребителей, действующего при правительстве региона. Провел его заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов. Одним из основных докладчиков стал руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. В своем докладе он отметил, что в регионе фиксируется стабильный рост числа жалоб на дистанционную торговлю.

Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора, за последние пять лет число обращений о нарушении прав потребителей в данном секторе торговли возросло в 2 раза. В текущем году тенденция получила еще более бурное развитие, так как рост числа жалоб на интернет-торговлю только за пять месяцев 2023 года составил 1,7 раза. Как обратили внимание в ведомстве, большая часть обращений связана с деятельностью известных маркетплейсов. Достаточно сказать, что в этом году в ведомство поступило 80 жалоб на дистанционную продажу товаров и 53 из них были связаны именно с крупными маркетплейсами.

«В основном обращения касались вопросов нарушения сроков доставки товаров, взимания продавцом денежных средств за возврат товара ненадлежащего качества, отказа продавца в возврате денежных средств за товар надлежащего качества при отмене заказа, неисполнения обязательства по передаче заказа», — сообщил на совещании Александр Румянцев.

По результатам рассмотрения обращений граждан ведомством было выдано девять предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, Роспотребнадзор направил в УМВД десять обращений, содержащих информацию о мошеннических действиях продавцов интернет-сайтов. В суды было подано три исковых заявления – сотрудники Роспотренадзора действовали в интересах конкретных потребителей. Кроме того, они выдали два экспертных заключения по делам о нарушении прав потребителей при приобретении товаров дистанционным способом.

«Потребителям возвращено 219 тысяч рублей, в том числе компенсация морального вреда – 23 тысячи рублей, — добавили в региональном Роспотребнадзоре. — В текущем году районным судом города Орла также было удовлетворено три исковых заявления Управления о признании информации в интернете о реализации дистанционным способом табачной, никотинсодержащей продукции и кальянов, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Одно исковое заявление находится в суде на рассмотрении».

ИА «Орелград»