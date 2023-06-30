Замглавы горсовета Орла потребовал провести проверку в администрации

Причина – «пробуксовка» с капремонтом орловских школ.

Вопрос обсуждался на сегодняшней сессии Орловского городского Совета народных депутатов (в разделе «Разное»). «Камнем преткновения» стали задержки с изготовлением документации, необходимой для проведения ремонтных работ по трём школам (№16, №21, №29).

Если ситуация не выправится, Орёл рискует «выпасть» из специальной президентской программы и лишиться федерального финансирования. Отремонтировать же эти школы своими силами город вряд ли сможет, так как на каждый объект требуется около 200 миллионов рублей.

«Должностные лица, которые просто упустили возможность участия в этих проектах, готовы из собственного кармана профинансировать их? Считаю, что это халатность со стороны ответственных должностных лиц администрации. Убеждён, что руководству города необходимо обязательно провести служебную проверку и взять на личный контроль реализацию столь важной для областного центра программы», — высказался заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

Как уточняет пресс-служба городского парламента, документация по капремонту этих школ готова, но ещё не получила положительное заключение государственной экспертизы. Ожидается, что это, наконец, произойдёт в июле. Ранее, при обсуждении темы на комитете, крайним сроком «выправления всех документов» указывалось 26 июня.

ИА «Орелград»