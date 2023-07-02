Двое орловцев отделались «условкой» за разборку в кафе

Суд дал шанс на исправление жителям Орла, жестоко избившим молодого человека.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, рассмотрено дело в отношении двоих подсудимых. Изначально они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью). Это довольно серьезная статья. Из материалов дела следует, что подсудимые отдыхали в кафе «Бистро», и у них возникла ссора еще с одним посетителем. Сначала все ограничивалось резкими и грубыми словами.

Затем посетитель понял, что вступившие с ним в конфликт мужчины настроены агрессивно и решительно. Опасаясь физического насилия, он покинул помещение кафе через запасный выход. Однако подсудимые бросились за ним. Они тоже вышли из кафе и погнались за своей жертвой по улице. Один из них первым догнал потерпевшего и ударом ноги сбил того с ног. Несчастный упал на асфальт, получив при этом закрытый перелом ноги со смещением.

«После этого осужденные, действуя группой лиц по предварительному сговору, нанесли лежащему на земле потерпевшему по туловищу неоднократные удары ногами, причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома левой ключицы, повлекшие средней тяжести вред здоровью по признаку длительного расстройства здоровья», — так описали дальнейшие события в пресс-службе суда.

Свою вину обвиняемые так и не признали, но она была доказана собранными свидетельствами. В результате суд признал подсудимых виновными, но уже по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц). Каждому из них назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, условно. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в установленном порядке.

ИА «Орелград»