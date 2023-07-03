Бастрыкин поручил изучить ЧП в бассейне Орла

3.7.2023 | 13:52 Закон и порядок, Новости

Сообщалось об отравлении четырёх подростков.

Фото: vk.com/public215552109 (иллюстративное)

Сейчас орловское Управление Следственного комитета проводит процессуальную проверку. Как сообщает ведомство, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Управления Петру Юдину доложить ему об уже установленных фактах, а также, по окончании проверочных мероприятий, об итоговых результатах.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что четверо подростков (в возрасте 14-ти и 15-ти лет) пострадали при посещении оздоровительного комплекса. Это произошло в Орле в мае этого года. Дети купались в бассейне, а по возвращении домой почувствовали недомогание. Впоследствии их госпитализировали.

Известно, что, находясь в бассейне, подростки жаловались на резкий запах хлора в воде. Впоследствии уполномоченные органы взяли пробы и не нашли в них нарушения требований и нормативов. Однако это произошло уже после того, как вода в бассейне была заменена.

Также сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел в связи с фактами коррупции в роддоме Орла.

ИА «Орелград»

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