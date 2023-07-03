Бастрыкин поручил изучить ЧП в бассейне Орла

Сообщалось об отравлении четырёх подростков.

Сейчас орловское Управление Следственного комитета проводит процессуальную проверку. Как сообщает ведомство, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Управления Петру Юдину доложить ему об уже установленных фактах, а также, по окончании проверочных мероприятий, об итоговых результатах.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что четверо подростков (в возрасте 14-ти и 15-ти лет) пострадали при посещении оздоровительного комплекса. Это произошло в Орле в мае этого года. Дети купались в бассейне, а по возвращении домой почувствовали недомогание. Впоследствии их госпитализировали.

Известно, что, находясь в бассейне, подростки жаловались на резкий запах хлора в воде. Впоследствии уполномоченные органы взяли пробы и не нашли в них нарушения требований и нормативов. Однако это произошло уже после того, как вода в бассейне была заменена.

Также сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил 15 уголовных дел в связи с фактами коррупции в роддоме Орла.

ИА «Орелград»