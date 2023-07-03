В Орле экс-чиновники получили огромные сроки и штрафы

3.7.2023 | 17:20 Закон и порядок, Новости

Их признали виновными в получении взятки.

ИА «Орелград»

Как сообщает орловское Управление Следственного комитета, один из осуждённых приговорён к 10 годам лишения свободы и оштрафован на 26 миллионов рублей. Другой проведёт в колонии 7,5 лет и выплатит 13 миллионов. Отбывать наказание предстоит в учреждениях строгого режима. Кроме того, их лишили права занимать ответственные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Пока что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2021 года один из осуждённых, действуя по договорённости с другим, получил от представителя коммерческой организации, выполнявшей подрядные работы, взятку в размере 650 тысяч рублей. Деньги являлись платой за внесение недостоверных сведений в акты приёмки выполненных работ и за подписание этих документов.

Судя по всему, речь идёт о Михаиле Бирюкове и Дмитрии Ступаеве, двух бывших главных специалистах «Управления капитального строительства города Орла» (ныне «Объединённый муниципальный заказчик»). Ранее сообщалось, что это дело заинтересовало журналистов знаменитой телепрограммы «Человек и закон», приезжавших в Орёл, чтобы присутствовать на заседании.

Процесс проходил в Заводском районном суде.

ИА «Орелград»

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