В Орле ищут любителей бордюров

Камень увезли из ремонтируемого двора.

Любопытное видео появилось в социальных сетях. Камера очевидцев происшествия зафиксировала, как мужчина и женщина грузят несколько бордюрных камней в «Ладу Ларгус». Всё это происходит в областном центре во дворе многоэтажного дома, где идёт ремонт.

Как сообщает «Вечерний Орёл», в Управлении МВД по нашему региону уже получили соответствующее сообщение. Сейчас полиция проверяет все обстоятельства этой истории.

Не исключено, что орловцы не являются преступниками и забирали не «полноценный» бордюрный камень, а некие обрезки и обломки, не нужные рабочим, или же старые бордюры, которые в процессе ремонтных работ заменяют на новые.

В этом году в Орле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется отремонтировать 33 дворовые территории. Также дополнительно на привлечённые федеральные средства благоустроят ещё 40 дворов.

ИА «Орелград»