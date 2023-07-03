В Орле рядом с больницей Боткина отремонтировали асфальт

Работы финишировали с опозданием.

Как сообщает Департамент здравоохранения Орловской области, капремонт асфальтового покрытия на территории больницы полностью завершён. Преобразились как подъезды к корпусам, так и дорожки для пешеходов. Теперь пациентам и персоналу станет гораздо комфортнее передвигаться по территории.

Работы выполнял орловский предприниматель Амеликов Н.В. Он стал единственным участником соответствующего аукциона.

Капремонт обошёлся бюджету в 12,1 миллиона рублей. Известно, что площадь внутренней территории больницы, которая приводилась в порядок, составляет примерно 8600 квадратных метров.

Отметим, что, согласно заключённому контракту, работы должны были завершить ещё 31 мая.

ИА «Орелград»