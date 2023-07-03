В Орловской области будут фиксировать новый вид нарушений ПДД

3.7.2023 | 10:59 ЖКХ, Новости

О планируемых мероприятиях в сфере фотовидеофиксации рассказал руководитель КУ ОО «Орелтранссигнал».

Фото КУ ОО «Орелтранссигнал»

Егор Залыгин выступил на заседании правительства региона 3 июля. В ближайших планах учреждения внедрение фиксации нового вида нарушения – выезд на полосу встречного движения. На это будут работать стационарные комплексы «Скат».

Учреждение также продолжит подключать фиксацию нарушений правил применения ремня безопасности на ранее установленных комплексах «АТОМ ИС». Напомним, две камеры настроили на фиксацию непристегнутых водителей и пассажиров в конце 2022 года. За пять месяцев более 4000 водителей получили штрафы.

ИА «Орелград»

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