Жительница Орла вышла в финал проекта «ТопБлог»

3.7.2023 | 16:40 Новости, Общество

В число перспективных блогеров включили Киру Извекову.

Фото: t.me/travel_bomzh

Молодая жительница Орловской области стала одной из лучших в категории «Начинающие». В течении двух месяцев Извекова вела телеграм-канал «Travel бомж», посвящённый туристической тематике, и смогла набрать 600 подписчиков. Интерес к её деятельности оказался примерно в три раза выше средних значений для данной соцсети.

В итоге она вошла в число тех, кто «дожил» до первого финала проекта, перешла из категории «Начинающих» в категорию «Блогеры» и приняла участие в специальном «уикенде», который состоялся в Москве на этих выходных. Как сообщает Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», конкурс составлял около 60 человек на место (из 9,5 тысяч претендентов отобрали 157 финалистов).

Победители в категории «Блогеры» будут определены в конце августа  — начале сентября этого года. АНО «Россия – страна возможностей» проводит конкурс в третий раз. Его цель – способствовать активному развитию российской блогосферы.

ИА «Орелград»

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