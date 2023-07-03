Жительница Орла вышла в финал проекта «ТопБлог»

В число перспективных блогеров включили Киру Извекову.

Молодая жительница Орловской области стала одной из лучших в категории «Начинающие». В течении двух месяцев Извекова вела телеграм-канал «Travel бомж», посвящённый туристической тематике, и смогла набрать 600 подписчиков. Интерес к её деятельности оказался примерно в три раза выше средних значений для данной соцсети.

В итоге она вошла в число тех, кто «дожил» до первого финала проекта, перешла из категории «Начинающих» в категорию «Блогеры» и приняла участие в специальном «уикенде», который состоялся в Москве на этих выходных. Как сообщает Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», конкурс составлял около 60 человек на место (из 9,5 тысяч претендентов отобрали 157 финалистов).

Победители в категории «Блогеры» будут определены в конце августа — начале сентября этого года. АНО «Россия – страна возможностей» проводит конкурс в третий раз. Его цель – способствовать активному развитию российской блогосферы.

ИА «Орелград»