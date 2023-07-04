Глава Мценска рассказал о проблеме ТОСЭР

Она заключается в стоимости электричества.

Николай Кочетаев дал интервью «Первому областному», посвящённое Территории особого социально-экономического развития «Мценск». Он подтвердил, что за время существования ТОСЭР, созданной пять лет назад, её покинули шесть резидентов. Сейчас на территории работают 13 предприятий.

Главной проблемой глава Мценска считает стоимость электроэнергии. Кочетаев уточнил, что, в первую очередь, это касается более мелких производств, неспособных оборудовать для себя автономные источники электроэнергии.

«Крупные предприятия… они уже свою проблему решили. Они себя обеспечивают электричеством самостоятельно, имея дополнительный надёжный источник энергии извне, от сетей «МРСК»», — пояснил чиновник.

На данный момент в ТОСЭР остаётся целых 25 «вакантных участков» разного размера. По словам главы Мценска, за пять лет работы «особой зоны» создано 2250 дополнительных рабочих мест. Что касается зарплат, то здесь пальму первенства держит предприятие «Мценскпрокат», где средняя заработная плата составляет 73 тысячи рублей.

ИА «Орелград»