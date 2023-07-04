Мэр Орла дал «принципальные поручения» по спорной дороге

4.7.2023 | 16:09 Новости, Строительство

Её планируют построить на улице Орловских партизан.

Фото: vk.com/oreladm

Накануне здесь состоялась большая встреча с участием представителей всех заинтересованных сторон. Как сообщает пресс-служба администрации Орла, после этого мэр города Юрий Парахин озвучил ряд важных поручений, связанных с данным объектом.

Одно из них касается укрепления склона дороги у дома №5. Сообщается, что «в кратчайшие сроки» ЗАО «Горпроект» разработает официальное решение для данных работ. Их сделают за счёт внебюджетных средств в рамках общей реконструкции данной улицы.

Также Парахин рекомендовал ООО «Проект +», которое создавало документацию для строительства дороги, дополнительно обезопасить пешеходов, особенно жителей домов №3 и №5. Пешеходная зона (шириной два метра) будет отделена от многоэтажек дополнительной территорией (шириной в ещё два метра), а от проезжей части — ограждением.

Кроме того, сообщается, что для организации дополнительной парковки, решено использовать муниципальный участок в районе дома №2. Он позволит вместить ещё до двух десятков автомобилей.

ИА «Орелград»

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