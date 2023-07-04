На улице Орловских партизан побывала мощная делегация

Здесь планируют построить спорную дорогу.

Накануне территорию посетили представители орловских органов власти. В состав «делегации» вошли: заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов, первый заместитель губернатора в региональном правительстве Владимир Ивановский, мэр Орла Юрий Парахин, представители полиции (в том числе, ГИБДД), другие областные и городские руководители. Также на месте присутствовали: «делегат» от подрядчика (ООО «Монолит»), члены Экологической дружины «Вятичи», другие общественные деятели и просто местные жители.

Как сообщает прокуратура Орловской области, Панкратов и другие участники встречи коллективно осмотрели спорный участок и выслушали аргументы «за» и «против» строительства. Также прокурор ознакомился с альтернативным вариантом воплощения этой инициативы в жизнь. Некоторые из общественников и граждан предлагают построить дорогу к ЖК «Солнечный берег» со стороны улиц Бурова и Блынского.

О каких-либо конкретных выводах и решениях по итогам этой встречи пока не сообщается. В данный момент прокуратура Орловской области продолжает проверять наличие законных оснований для строительства данной дороги.

Напомним, что проект подразумевает вырубку зелёных насаждений в Прокуровском лесопарке. При попытке осуществить данную задачу местные жители вмешались и остановили спецтехнику.

ИА «Орелград»