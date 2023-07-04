На Орловщине зарегистрирован ещё один кандидат в губернаторы

4.7.2023 | 17:32 Важное, Новости, Политика

Это Владислав Абрамов.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Орловец выдвинут для участия в губернаторских выборах региональным отделением общественной организации — политической партии «Российский Общенародный Союз». Он уже представил необходимые документы в избирательную комиссию нашей области. В соответствии с существующими законами Абрамов приобрёл статус выдвинутого кандидата.

Ранее такой же статус получили ещё четверо человек – кандидаты от различных партий: действующий глава Андрей Клычков (КПРФ), Светлана Ковалёва («Новые люди»), Владислав Числов (ЛДПР) и Владимир Стебаков («Зелёные»).

Выборы губернатора Орловской области состоятся 8, 9 и 10 сентября текущего года.

«Российский Общенародный Союз» зарегистрирован в 2011-м году. Орловское отделение существует с 2012-го. Партия была «преобразована» из одноимённого политического движения, существовавшего и ранее. Она считается консервативной. Лидером является Сергей Бабурин, который участвовал в выборах президента РФ 2018-го года.

ИА «Орелград»

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