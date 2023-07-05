Мэрия Орла «умерила аппетиты» по части ремонта дворов

5.7.2023 | 12:16 ЖКХ, Новости

Количество «дополнительных» объектов сократилось.

Фото: ИА «Орелград»

Изначально в 2023 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» планировалось привести в порядок 33 двора. В марте мэр Орла Юрий Парахин заявил в соцсетях, что, благодаря дополнительному финансированию в объёме 300 миллионов, это число увеличится «втрое».

Сегодня администрация Орла опубликовала пост, где говорится уже о том, что «количество дворов для благоустройства в этом году увеличится в полтора раза — с 33 до 73».

Отметим, что в мартовском посте Парахин говорил о трёх больших участках, где и будут благоустроены «дополнительные» дворы. Один из них находится в самом центре и ограничен улицами Ленина и Пролетарская гора. Границы второго пролегают по Полесской и Матросова. Что касается расположения третьего участка, то его мэр решил «пока сохранить в тайне».

Однако и в сегодняшнем посте горадминистрации, и в другой, более ранней, официальной информации на эту тему упоминаются лишь два вышеобозначенных участка. Судя по всему, ремонт третьего «куста дворов» перенесён либо на следующий год, либо на ещё более отдалённое будущее.

Можно предположить, что причиной тому является недостаток денежных средств, даже с учётом дополнительного финансирования, а причиной недостатка – то, что контракт с подрядчиком на ремонт первых двух «кустов» заключался без конкурсных процедур. Вполне вероятно, что именно это не позволило властям города сэкономить и воплотить в жизнь всё обещанное жителям.

vk.com/parakhin_yuri
vk.com/oreladm

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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