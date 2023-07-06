В Орловской области сменился лидер ТОП новостроек

С 1 июля 2023 года на первой строчке ЖК «Новые высоты».

Рейтинг регулярно обновляет Единый ресурс застройщиков. Компьютерная оценка жилых комплексов проводится по сотне показателей, учитывая широкий спектр потребительских качеств.

ЖК «Новые высоты» возводится в деревне Жилина. Включает два монолитно-кирпичных дома повышенной этажности класса комфорт. Они растут в центре Болховского микрорайона: уже окружены объектами торговли, сферы услуг, рядом детский сад, на 2024 год запланировано строительство школы. Из микрорайона до центра Орла можно добраться за 10 минут, в это же время дома расположены в зеленой тихой зоне, поблизости дендропарк и яблоневый сад.

Для уюта и безопасности в ЖК «Новые высоты» будет организовано круглосуточное видеонаблюдение. Вход в дворовую территорию, в подъезды, в колясочные осуществляется по Face ID. Для автомобилей выделен отдельный паркинг. Двор без машин и соблюдение принципов доступной среды сделают перемещение по территории комфортным и безопасным.

Дома в ЖК «Новые высоты» действительно «новые». Вид с высоты 21 этажа наверняка будет завораживающим. А на первых этажах запроектированы просторные веранды, что довольно необычно для МКД. В каждой квартире высокие потолки, увеличенное остекление. Разнообразные планировочные решения разработаны с учётом возможных требований будущих жильцов. Запроектированы элегантные, стильные лобби с местами отдыха. В домах ЖК «Новые высоты» отказались от мусоропроводов и предусмотрели специальные комнаты, где можно помыть лапы питомцу или колеса велосипеда. Во дворе комплекса – Wi-fi.

«Высота – пространство, находящееся высоко над землей, это место для тех, кто ценит уютное современное жилье, а также возможность наслаждаться живописными, вдохновляющими видами из окна», — отмечают в ГК ОДСК.

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