В Орле акушерские отделения роддома закроют на 20 дней

7.7.2023 | 12:34 Медицина, Новости

Услуги будут оказывать в другом месте.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области, в акушерских отделениях «Родильного дома» (на 2-й Посадской, 19) пройдут плановый ремонт и санитарная обработка. Работы будут проводиться с 10 по 20 июня.

На этот срок пациентки из Советского и Заводского районов Орла будут направлены в перинатальный центр НКМЦ имени Круглой (на улице Генерала Жадова, 4).

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Родильный дом» зарегистрировано в 1993-м году. Фактически роддом на Посадской отсчитывает свою историю с 1949-го. В минувшем году здесь появились на свет 913 новорожденных, в том числе пять двоен.

Недавно «Родильный дом» привлёк к себе внимание в связи с 15 уголовными делами, возбуждёнными по подозрению в коррупционных преступлениях.

ИА «Орелград»

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