В Орле ротонду отлили, но не установили

Об этом рассказали в администрации города.

О ходе работ по благоустройству сквера «Дворянское гнездо» сообщили в пресс-службе мэрии. Напомню, что ранее орловцы обратили внимание на низкую активность на стройплощадке.

Оказалось, что центральный объект – новая ротонда – уже отлит в бетоне. Однако её ещё предстоит собрать и установить, что является совсем не простой задачей.

«В данный момент ведутся подготовительные работы для установки ротонды и балюстрады. Напомню, что объекты возводят по образу и подобию старых… В скором времени будем заливать фундамент и затем устанавливать сборные элементы ротонды и балюстрады», — рассказал начальник «Объединённого муниципального заказчика» Максим Лобов.

Также в перечень ближайших работ входит обустройство ливневой канализации. Пока что подрядчик ждёт необходимые материалы.

Непосредственно в данный момент на «Дворянке» рабочие прокладывают электросети, а также планируют будущие дорожки. Как рассказал Лобов, сейчас на объекте трудятся три бригады — около 15 человек.

ИА «Орелград»