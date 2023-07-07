В Орле ротонду отлили, но не установили

7.7.2023 | 15:45 ЖКХ, Культура, Новости, Общество

Об этом рассказали в администрации города.

Фото: t.me/orel_adm

О ходе работ по благоустройству сквера «Дворянское гнездо» сообщили в пресс-службе мэрии. Напомню, что ранее орловцы обратили внимание на низкую активность на стройплощадке.

Оказалось, что центральный объект – новая ротонда – уже отлит в бетоне. Однако её ещё предстоит собрать и установить, что является совсем не простой задачей.

«В данный момент ведутся подготовительные работы для установки ротонды и балюстрады. Напомню, что объекты возводят по образу и подобию старых… В скором времени будем заливать фундамент и затем устанавливать сборные элементы ротонды и балюстрады», — рассказал начальник «Объединённого муниципального заказчика» Максим Лобов.

Также в перечень ближайших работ входит обустройство ливневой канализации. Пока что подрядчик ждёт необходимые материалы.

Непосредственно в данный момент на «Дворянке» рабочие прокладывают электросети, а также планируют будущие дорожки. Как рассказал Лобов, сейчас на объекте трудятся три бригады — около 15 человек.

ИА «Орелград»

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