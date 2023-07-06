Мэрия Орла объяснила малое число рабочих на «Дворянке»

По мнению чиновников, всё в порядке.

Интересный диалог состоялся в социальных сетях в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Один из пользователей, видимо, обращаясь непосредственно к главе области, указал на медленные темпы работ по благоустройству сквера «Дворянское гнездо». «Практически стоит обустройство», — пожаловался орловец.

На сообщение ответили с официального аккаунта администрации Орла «Вконтакте». Оказалось, что городские власти уверены – всё в порядке и под контролем.

«Сейчас основная работа заключается в геодезической разбивке территории Дворянки, демонтаже и устройстве водоотводных сооружений, укладке геотекстиля и сетки на склонах оврага. Для этого не требуется большого количества рабочих. Численность будет увеличена, когда пойдут работы, связанные с укладкой плитки и так далее», — объяснили в горадминистрации.

Также в мэрии рассказали, что новая ротонда «изготавливается на производстве». Напомним, что снос этого объекта в мае стал значимым городским событием и вызвал значительный резонанс.

Ранее мэр Орла Юрий Парахин сообщал, что «экватор» работ по благоустройству «Дворянки» должен быть пройден к 1 июля. Подрядчиком на данном проекте является ООО «ТСК Элитный Сад».

ИА «Орелград»