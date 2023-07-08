Полиция взяла орловского рецидивиста под особый надзор

8.7.2023 | 19:08 Закон и порядок, Новости

Бывший заключенный никаких мер по исправлению не принимает.

ИА «Орелград»

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел административное дело об установлении административного надзора. Как уточнили в пресс-службе суда, соответствующий иск подал врио начальника ОМВД России по Свердловскому району. В обоснование своих требований он указал, что местный житель имеет не снятую и не погашенную судимость в условиях рецидива. По месту жительства он характеризуется отрицательно, нигде не работает, никаких мер по трудоустройству и исправлению не принимает.

Полиция указала, что рецидивист проживает в одном доме с родителями, которым, вероятно, приходится нелегко. Сын обладает неуравновешенным и вспыльчивым характером.

«В доме имеет место быть бытовое пьянство, собираются компании, в результате чего периодически возникают скандалы», — следует из материалов дела.

В марте и апреле 2023 года гражданин трижды привлекался к административной ответственности по статьям 20.1 и 20.21 Кодекса Российской федерации об административных правонарушениях, то есть за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция попросила суд установить за ним административный надзор сроком на три года «в целях предупреждения совершения им преступлений и других правонарушений, оказания на него индивидуального профилактического воздействия». Иск был удовлетворен. Надзор в отношении рецидивиста установлен на три года, в течение которых он обязан два раза в месяц являться для регистрации в органы внутренних дел. Также на три года ему запретили пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом его жительства, в период с 20 часов 00 минут до 06 часов 00 минут ежедневно.

Наблюдение за соблюдением установленного в отношении рецидивиста административного ограничения, а также за соблюдением обязанностей поднадзорного лица суд возложил на ОМВД России по Свердловскому району. Решение уже вступило в законную силу и приведено к исполнению.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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