Орловец доказал в суде право на повышенную пенсию

Мужчина сражался за получение доплаты за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве.

Свердловский районный суд Орловской области восстановил право местного жителя на получение доплаты к пенсии за 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве. Как пояснили в пресс-службе суда, иск был подан к региональному Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ. Мужчина оспорил отказ сотрудников этого ведомства в повышении ему фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Чиновники попросту не признали в досудебном порядке само право орловца на повышение пенсии за многолетнюю работу в сельском хозяйстве.

В суде истцу пришлось доказывать, что он действительно работал в АПК много лет. По его подсчетам, общий стаж его работы в сельском хозяйстве превышает 30 лет, но по мнению чиновников Фонда – до 30 лет он не дотягивает. Истец в суде заявил, что ответчик не учел период его работы шофером в ОАО «Агрофирма «Смирные», с учетом которого его стаж работы в сельском хозяйстве как раз и превышает 30 лет. Фонд представил пояснения в суд. Из них следует, что спорный период работы не может быть включен в стаж, поскольку в трудовой книжке истца не указана занимаемая им должность, а документов, подтверждающих ее, не представлено. Учтенный же стаж составляет 26 лет 6 месяцев и 9 дней.

Суду изучил учредительные документы указанной агрофирмы и пришел к выводу, что основным видом ее деятельности на тот момент являлось выращивание зерновых и зернобобовых культур. Было установлено, что истец в период с 1999 по 2003 год работал шофером в агрофирме. Причем трудился на работах, непосредственно связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Иными словами, мужчина на постоянной основе перевозил зерно, то есть непосредственно выполнял сельскохозяйственные работы.

В связи с этим суд исковые требования удовлетворил. Он включил в стаж работы в сельском хозяйстве спорный период времени, что дало мужчине право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Впрочем, решение еще не вступило в законную силу, обжаловать его можно в вышестоящих инстанциях.

ИА «Орелград»