Под Орлом чиновники отсудили право на брошенную квартиру

Объявить о своем имуществе настоящий хозяин мог на протяжении года, но не сделал этого.

Свердловский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о признании права муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимости. Последним оказалась квартира. В пресс-службе суда уточнили, что иск подало муниципальное образование «Городское поселение Змиевка», а ответчиком выступило Управление Министерства внутренних дел России по Орловской области. Чиновники указали, что еще в декабре 2021 года по заявлению администрации объект недвижимого имущества, то есть квартира, был принят на учет Федеральной службой государственной регистрации, реестра и картографии как бесхозяйный.

В течение года с момента постановки на учет и по настоящее время никто своих прав на квартиру не заявил. По мнению чиновников, она не находится ни в чьем пользовании, притязаний и прав собственности со стороны иных лиц на данный объект никем не предъявлялось. Поэтому администрация просила суд признать право муниципальной собственности на вышеуказанный бесхозяйный объект недвижимого имущества.

«В своих письменных возражениях на исковое заявление УМВД России по Орловской области ссылается на то, что не является надлежащим ответчиком по делу, — отметили в пресс-службе суда. — УМВД России по Орловской области не является фактическим владельцем спорной недвижимости и не осуществляет полномочия собственника в отношении него».

Кстати, стороны в судебное заседание не явились и ходатайствовали о рассмотрении гражданского дела в их отсутствие.

Суд, прежде всего, учел тот факт, что квартира действительно была зарегистрирована как бесхозяйный объект. Все установленные законом на этот случай процедуры были соблюдены. У владельца имелся как минимум год на то, чтобы заявить о своих правах. Поскольку никто этого не сделал, а найти хозяина иным способом не удалось никому, иск был удовлетворен. Брошенная квартира будет передана в муниципальную собственность. Это означает, что теперь местные власти обязаны заботиться о ней, в том числе тратиться на ее содержание и ремонт.

ИА «Орелград»