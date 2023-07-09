Желание согреться довело орловчанку до уголовного суда

Женщина получила приговор за незаконное проникновение в чужое жилище.

Свердловский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Сразу два уголовных дела были возбуждены на нее за незаконное проникновение в чужое жилище и кражу денежных средств. Подробности сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. Обстоятельства в тот день складывались явно не в пользу подсудимой, хотя изначально нарушать закон она не собиралась. Как следует из материалов дела. В декабре 2022 года около 19 часов она «с целью распития спиртных напитков прибыла к дому своего знакомого».

Однако хозяина дома не оказалось. Входная дверь была закрыта на навесной замок. Впрочем, изучив замок, женщина поняла, что тот не защелкнут. Она решила воспользоваться этим и зайти в чужой дом. Следователям она позднее пояснила, что двигало ею желание согреться. Орловчанка сняла замок и вошла внутрь без разрешения, чем грубо нарушила право своего знакомого на неприкосновенность жилища. Оно гарантируется каждому гражданину РФ статьей 25 Конституции.

От скуки женщина начала бродить по дому. В чужой спальне она заметила куртку хозяина. Орловчанка пошарила по карманам и нашла в них две купюры достоинством 5000 рублей каждая. Преступный план созрел мгновенно. Женщина переложила деньги в свой карман и сбежала из дома, забыв о холоде. В судебном заседании она свою вину признала полностью по каждому эпизоду, в содеянном раскаялась, но от дачи показаний отказалась, также воспользовавшись своим конституционным правом.

При вынесении решения суд учел характер и степень общественной опасности совершенных деяний, относящихся к категории преступлений небольшой и средней. Также была учтена личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие уголовное наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовное наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семь. В результате женщина была признана виновной по статьям 139 и 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и получила наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»