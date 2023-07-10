На Орловщине количество природных пожаров выросло в четыре раза

10.7.2023 | 16:21 Новости, Происшествия

Об этом заявил губернатор.

Фото: ИА «Орелград»

Тема обсуждалась на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации. «За истекший период 2023-го года отмечено четырехкратное увеличение ландшафтных (природных) пожаров», — заявил Клычков.

Также губернатор рассказал, что в зоне возможных чрезвычайных ситуаций находятся семь населённых пунктов, а также три детских загородных лагеря (в Болховском, Дмитровском и Кромском районах). «В этой связи необходимо серьёзно усилить профилактическую работу», — указал орловский глава.

По данным приложения «Термические точки МЧС России» с начала года на территории нашего региона зарегистрировано 657 термических точек. 386 из них проходили по категории «горение мусора и сухой растительности». Переходов огня на населённые пункты не допущено.

Тем не менее, отметим, что особый противопожарный режим, вводившийся на Орловщине в апреле, был отменён.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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