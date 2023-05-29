На Орловщине отменили особый противопожарный режим

29.5.2023 | 17:28 Закон и порядок, Новости

Он действовал с 19 апреля.

Фото Управления лесами Орловской области

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Особый режим» отменён с 26 мая. В основном, он подразумевал различные ограничения на посещение лесных массивов гражданами, а также проведение специальных превентивных работ по защите зелёных насаждений от огня.

Причиной отмены является стабилизация пожарной обстановки, а также улучшение погодных условий.

В то же время всего неделю назад Управление МЧС по Орловской области сообщило об установлении максимального (пятого) класса пожарной опасности в городе Ливны, а также Ливенском, Верховском и Дмитровском районах. За последние выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию возгораний 20 раз.

ИА «Орелград»

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