На Орловщине в ДТП погиб 7-летний ребёнок

Ещё одна жертва – 41-летний мужчина.

Смертельная авария произошла накануне в 01:10 неподалёку от Ливен. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, с легковушкой столкнулся грузовик.

Крупнотоннажный грузовой автомобиль «Даф» с полуприцепом двигался по трассе «Ливны – Навесное – Грачев верх – граница Липецкой области». 56-летний водитель вёл машину в сторону орловского райцентра. Примерно в районе 12-го километра трассы «Даф» столкнулся с «Ниссаном Терано».

Легковым автомобилем управлял 41-летний мужчина, также в машине находился мальчик 2016-го года рождения и женщина 1984-го года рождения. Водитель и ребёнок скончались до приезда «Скорой помощи». Женщина-пассажирка «Ниссана» получила телесные повреждения. Также в ДТП пострадал и водитель грузовика.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, в том числе три аварии, в которых люди теряли жизни или здоровье. Сообщается о четырёх пострадавших и двоих погибших в ДТП за это время.

ИА «Орелград»