Под Орлом водитель мопеда попал в больницу после ДТП

10.7.2023 | 12:25 Новости, Происшествия

Авария случилась на трассе «Крым».

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, всё произошло 8 июля примерно в 16:20. ДТП случилось в Орловском муниципальном округе в деревне Снецкая Лука.

48-летний мужчина на мопеде «Сузуки» выезжал с Дорожной улицы на федеральную трассу. Как очевидно из видеозаписи происшествия, опубликованной в соцсетях, в этот момент по «Крыму» в обоих направлениях активно ездили автомобили. Однако это не остановило водителя двухколёсного транспорта, который, видимо, решил, что может просто «проскочить» оживлённую магистраль.

В итоге мопед действительно проехал одну полосу «под носом» у машины, но уже затем столкнулся с автомобилем «Мицубиси Аутлендер», который двигался со стороны Москвы в сторону Орла.

«В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, госпитализирован», — рассказали в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье под Ливнами в ДТП погибли 7-летний ребёнок и 41-летний мужчина.

ИА «Орелград»

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