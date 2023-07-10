В Орловской области снова «заработал» участок федеральной трассы

10.7.2023 | 18:24 Новости, Строительство

Возобновилось движение по обходу Нарышкино со стороны Брянска.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Ремонт участка федеральной трассы Р-120 «Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» продолжался с 30 мая. Всё это время дорога оставалась перекрытой. Машины, которые ехали со стороны Брянска в сторону Орла, были вынуждены объезжать участок прямо через территорию Нарышкино.

Планировалось, что ремонт займёт только два месяца, но он растянулся ещё на неделю в связи с погодными условиями. Движение возобновилось только в это воскресенье.

На трассе поменяли верхний слой покрытия и восстановили гидроизоляцию. Отметим, что обход Нарышкино введён в эксплуатацию не так давно — в 2019 году. Тогда на объекте работало АО «Ханты-Мансийскдорстрой».

«Пока, к сожалению, подрядчик уклоняется от исполнения гарантийных обязательств. В настоящий момент иск ФКУ о возложении на подрядчика обязанности исполнить гарантийные обязательства находится на рассмотрении в арбитражном суде Калужской области», — рассказали в пресс-службе Федерального казённого учреждения «Упрдор Москва – Бобруйск».

ИА «Орелград»

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