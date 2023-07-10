В связи со смертельным ДТП возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в Управлении МВД по Орловской области.

Речь идёт об аварии, которая унесла жизни двоих человек – 7-летнего ребёнка и 41-летнего мужчины. Она произошла накануне в 01:10 в Ливенском районе. На второстепенной трассе столкнулись грузовик «Даф» и легковой автомобиль «Ниссан Терано».

Дело возбуждено следственным отделом МВД России «Ливенский». Подозреваемый – 56-летний водитель большегруза. Сам он тоже пострадал в ДТП.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Подозреваемый находится на свободе, но под подпиской о невыезде.

Дело возбуждено по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), по части пятой («деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В виде наказания она предусматривает исправительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

ИА «Орелград»