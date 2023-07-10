Жительница Орла лишилась машины за пьяную езду

Решение о конфискации автомобиля принял суд в областном центре.

По приговору Северного районного суда города Орла за езду в нетрезвом виде местная уроженка признана виновной в грубом нарушении Правил дорожного движения с конфискацией автомобиля в собственность государства. Об этом сообщила пресс-служба указанного суда. Орловчанка была осуждена по части 1 статьи 264.1 УК Российской Федерации. Помимо конфискации автомобиля, она получила наказание в виде обязательных работ на срок 450 часов и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 6 месяцев.

Отметим, что женщина не очень долго к этому шла. Впервые за пьяную езду она предстала перед судом в ноябре 2022 года. Тогда постановлением мирового судьи женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Поскольку пьяной за рулем она тогда попалась впервые, ей было назначено типичное административное наказание в виде штрафа с лишением водительских прав на полтора года.

«Несмотря на это, орловчанка должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала и в середине января 2023 года, находясь в состоянии опьянения, вновь села за руль своего автомобиля, — сообщает пресс-служба Северного районного суда. — Проезжая по одной из улиц Орла, автомобиль данной гражданки был остановлен сотрудниками ГИБДД. В связи с внешними признаками нахождения женщины в состоянии опьянения, сотрудники ГИБДД в присутствии понятых отстранили ее от управления автомобилем и направили на медицинское освидетельствование».

Впрочем, дама отказалась от прохождения такого освидетельствования, поэтому была автоматически признана пьяной за рулем. В судебном заседании она свою вину в совершении преступления признала полностью. После вынесения приговора подсудимая обжаловала его в апелляционной инстанции. В частности, адвокат просил суд отменить приговор и вынести новое решение. По его мнению, женщине было назначено чрезмерно суровое наказание, которое не соответствует характеру и степени общественной опасности преступления.

«Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда не нашла оснований для удовлетворения апелляционной жалобы защитника осужденной, — сообщили в райсуде. — Вывод суда о виновности орловчанки в совершении преступления, за которое она осуждена, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре доказательств. Приговор Северного районного суда города Орла был оставлен без изменения».

ИА «Орелград»