Мэр Орла не исполнил обещание по «Светлой жизни»

Дорогу к пляжу должны были отремонтировать в течении месяца.

Правда, выяснились дополнительные обстоятельства. Оказывается, городские власти решили организовать не ямочный, а более масштабный ремонт дороги, соединяющей пляж с федеральной трассой «Крым».

2 июня в своих социальных сетях Парахин, отвечая одному из пользователей, заявил: «В течение месяца сделаем». Накануне в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора прозвучал резонный вопрос — «где обещанный ямочный ремонт к озеру «Светлая жизнь»?»

Ответ пришёл с официального аккаунта администрации Орла: «Сейчас разрабатывается проект на эту дорогу. Она будет сделана с тротуарами, освещением, парковкой и мусорной площадкой. В случае наличия финансирования работы будут выполнены в третьем квартале этого года, в случае отсутствия — в 2024 году».

Судя по этой реакции, планы по проведению именно ямочного ремонта — менее масштабного, но более оперативного — вообще «аннулированы».

ИА «Орелград»