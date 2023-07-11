Мэр Орла не исполнил обещание по «Светлой жизни»

11.7.2023 | 17:47 Новости, Общество, Строительство

Дорогу к пляжу должны были отремонтировать в течении месяца.

ИА «Орелград»

Правда, выяснились дополнительные обстоятельства. Оказывается, городские власти решили организовать не ямочный, а более масштабный ремонт дороги, соединяющей пляж с федеральной трассой «Крым».

2 июня в своих социальных сетях Парахин, отвечая одному из пользователей, заявил: «В течение месяца сделаем». Накануне в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора прозвучал резонный вопрос — «где обещанный ямочный ремонт к озеру «Светлая жизнь»?»

Ответ пришёл с официального аккаунта администрации Орла: «Сейчас разрабатывается проект на эту дорогу. Она будет сделана с тротуарами, освещением, парковкой и мусорной площадкой. В случае наличия финансирования работы будут выполнены в третьем квартале этого года, в случае отсутствия — в 2024 году».

Судя по этой реакции, планы по проведению именно ямочного ремонта — менее масштабного, но более оперативного — вообще «аннулированы».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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