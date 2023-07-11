Орловец подозревается в уходе от налогов на 7 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Управление Следственного комитета по Орловской области, оно возбуждено на основании результатов деятельности полиции и Федеральной налоговой службы. Подозреваемый – генеральный директор ООО, которое занимается строительной деятельностью.

Предварительно установлено, что в ноябре и декабре 2022-го года орловец скрыл денежные средства своей организации, перечислив на счета третьих лиц около семи миллионов рублей. При этом он знал, что у компании имеются задолженности по налогам, сборам и страховым выплатам (в связи с чем даже были приостановлены расходные операции по её счетам).

В настоящее время в рамках дела проводятся необходимые следственные действия. Орловцу инкриминируют статью 199 УК, часть 2 («сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов»). Максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее стало известно, что СУ СК РФ по Орловской области проводит проверку в связи с ЧП в селе Тайное, где утонули 14-летний подросток и его отец.

ИА «Орелград»