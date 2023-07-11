Под Орлом подросток утонул вместе с отцом

11.7.2023 | 14:29 Важное, Новости, Происшествия

ЧП занимается Следственный комитет.

Фото: orel.sledcom.ru

Происшествие случилось в Орловском муниципальном округе у населённого пункта Тайное накануне в 12:55. «По словам очевидца, в реке купались отец и сын и в какой-то момент пропали из виду. Место происшествия не оборудовано для купания», — рассказали в Управлении МЧС по региону.

Мужчине было 54 года, его сыну – 14. Тело взрослого погибшего обнаружили и извлекли из воды практически сразу. Чтобы найти мальчика, потребовалось гораздо больше времени и усилий.

«Водолазы проводили поисковые работы до поздней ночи, продолжили рано утром 11 июля. В 09:10 было найдено тело второго утонувшего», — рассказали в «чрезвычайном» ведомстве. Всего для выполнения этой задачи спасателям пришлось обследовать около 15 тысяч квадратных метров акватории.

Следственный комитет по Орловской области организовал проведение процессуальной проверки. Следователи уже осмотрели место ЧП и тела погибших.

Отметим, что накануне Департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что в этом году на водоёмах региона погибли 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования