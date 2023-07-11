Под Орлом подросток утонул вместе с отцом

ЧП занимается Следственный комитет.

Происшествие случилось в Орловском муниципальном округе у населённого пункта Тайное накануне в 12:55. «По словам очевидца, в реке купались отец и сын и в какой-то момент пропали из виду. Место происшествия не оборудовано для купания», — рассказали в Управлении МЧС по региону.

Мужчине было 54 года, его сыну – 14. Тело взрослого погибшего обнаружили и извлекли из воды практически сразу. Чтобы найти мальчика, потребовалось гораздо больше времени и усилий.

«Водолазы проводили поисковые работы до поздней ночи, продолжили рано утром 11 июля. В 09:10 было найдено тело второго утонувшего», — рассказали в «чрезвычайном» ведомстве. Всего для выполнения этой задачи спасателям пришлось обследовать около 15 тысяч квадратных метров акватории.

Следственный комитет по Орловской области организовал проведение процессуальной проверки. Следователи уже осмотрели место ЧП и тела погибших.

Отметим, что накануне Департамент здравоохранения Орловской области сообщил, что в этом году на водоёмах региона погибли 11 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

ИА «Орелград»