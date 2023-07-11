Орловского соцработника осудили за устный ответ

Ответственное лицо «привлекли» по административной статье.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушение допустил сотрудник филиала «Областного центра социальной защиты населения» по Верховскому району. Орловец пренебрёг законодательными нормами, определяющими порядок рассмотрения обращений.

Местный житель обратился в филиал с просьбой о разъяснении своих социальных прав. Он получил ответ, но не письменный, а лишь устный (по телефону).

В результате прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующей филиалом. Должностное лицо привлекли к ответственности.

Ранее стало известно, что надзорное ведомство добилось в суде ремонта участка одной из улиц Орла длиной около 1,3 километров.

ИА «Орелград»