Орловского соцработника осудили за устный ответ

11.7.2023 | 18:42 Закон и порядок, Новости

Ответственное лицо «привлекли» по административной статье.

Фото: ИА «Орёлград»

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, нарушение допустил сотрудник филиала «Областного центра социальной защиты населения» по Верховскому району. Орловец пренебрёг законодательными нормами, определяющими порядок рассмотрения обращений.

Местный житель обратился в филиал с просьбой о разъяснении своих социальных прав. Он получил ответ, но не письменный, а лишь устный (по телефону).

В результате прокуратура возбудила административное дело в отношении заведующей филиалом. Должностное лицо привлекли к ответственности.

Ранее стало известно, что надзорное ведомство добилось в суде ремонта участка одной из улиц Орла длиной около 1,3 километров.

ИА «Орелград»

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