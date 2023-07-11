Сомнительное озеро в орловской глубинке обследуют специалисты

11.7.2023 | 11:18 Новости, Общество

Орловцы пожаловались на проблему губернатору.

Фото: vk.com/orellife

Речь идёт о водоёме, расположенном в Шаблыкинском районе в селе Молодовое. Его площадь составляет около 20 гектаров. Несколько дней назад в соцсетях стали распространяться сообщения и фотографии, из которых следовало, что вода в озере изменила цвет на лазурные оттенки и покрылась мутной пеной. Некоторые считают, что виновниками изменений являются местные предприятия, загрязнившие природу отходами своей деятельности.

В итоге жительница области рассказала о ситуации самому губернатору Андрею Клычкову – в тех же соцсетях, в комментариях к очередному прямому эфиру орловского главы. Женщина сообщила ему о «перламутровом» цвете воды и задала резонный вопрос – «где детям купаться?»

Ей ответили с официального аккаунта администрации Шаблыкинского района: «Информацию по загрязнению озера в селе Молодовое передали в Роспотребнадзор. 12 июля для обследования водоема и взятия проб воды приедет специалист «Центра лабораторного анализа и технических исследований». Погибших рыб на водоеме не обнаружено».

Отметим, что в 2014-м году Роспотребнадзор уже исследовал этот водоём и установил, что качество воды не соответствует требованиям санитарных правил и норм по окраске.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»

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