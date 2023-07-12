На Орловщине снова установлен особый противопожарный режим

Он возобновляется с сегодняшнего дня.

Такое распоряжение утвердило правительство Орловской области. Причиной введения противопожарного режима является повышение пожарной опасности, рост числа пожаров и соответствующих негативных последствий.

В основном, режим касается поведения в лесных массивах. Вводятся ограничения на пребывание в них граждан и въезд в них транспорта, проведение в лесах культурных и спортивных мероприятий, разведение костров. Также режим ограничивает проведение лесосечных работ и другой трудовой деятельности, связанной с применением автомобильной техники или открытого огня.

В понедельник на оперативном совещании губернатор рассказал, что количество природных пожаров выросло в четыре раза. В этом году особый противопожарный режим вводился на Орловщине в апреле, но был отменён в конце мая.

ИА «Орелград»