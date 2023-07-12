Орловщине дали «аванс» почти в 29 миллионов рублей

12.7.2023 | 18:20 ЖКХ, Новости

Это первые средства на досрочное расселение аварийных домов.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщили в Департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области, средства пойдут на расселение нынешних жильцов «авариек» в Орле и Мценске. В ближайшее время их направят в местные бюджеты.

Недавно, в конце июня, федеральные власти одобрили заявку нашего региона. В документах шла речь о расселении 2,3 тысяч квадратных метров аварийного жилья, причём досрочном.

На это требовалось около миллиарда рублей федеральных средств. Сейчас в область пришёл первый транш – 28,6 миллиона.

«В настоящее время муниципальные образования проводят оценку изымаемых в аварийных домах помещений для направления результатов оценки собственникам помещений», — рассказали в департаменте. По мере того, как граждане будут определяться со своим будущим (получать компенсации либо заключать контракты на приобретение нового жилья), средства будут расходоваться на обозначенные цели.

ИА «Орелград»

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